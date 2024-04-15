طريقة عمل أرز السمك بالبصل

يحتوى السمك على فوائد عديدة تجعله يحتل مكانة هامة بين الأطباق الرئيسية فمن أبرز فوائده:-

تعزيز صحة الأعصاب والدماغ.

-زيادة معدلات التركيز وتحسين الذاكرة، تعزيز صحة العظام والوقاية من بعض أمراض العظام، مثل هشاشة العظام.

-مصدر مهم لفيتامين د، وعدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل الفسفور.

ويسهل تحضير أصناف عديدة بجانب السمك، يفيد صحة الجسم.

واليوم يمكنك تحضير أرز السمك بالبصل بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للسمك :

الكمون : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

السمك : 2 شريحة

- الأرز : 2 كوب (مغسول)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الماء : كوبان ونصف

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

تبّلي السمك بالكمون، والفلفل الأسود، والملح، وعصير الليمون.

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يصبح بني اللون.

صبّي الماء فوق البصل في القدر، ثم نكّهي بالفلفل الأسود، والكمون، والملح، وحركي الخليط.

أضيفي قطع السمك، ثم غطي القدر واتركيه على النار حتى الغليان.

ارفعي الغطاء وأضيفي الأرز، واتركيه على نار متوسطة حتى يغلي، ثم خففي النار وغطّي القدر مرة أخرى، واتركيه لحوالي 20 دقيقة حتى تمام النضج.

ضعي أزر السمك بالبصل في طبق التقديم، وقدميه ساخناً إلى جانب سلطة الطحينة