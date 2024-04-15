تحصين 195 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية، قامت خلال شهر مارس ٢٠٢٤ م بتحصين ١٠٧ ألف و ٨٩٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور، و٣٩ ألف و ٦٦٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى، و ٤٧ ألف طائر بالحضانات، بإجمالي تحصين ١٩٤ ألف و ٥٥٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٩٠٠ منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ١٠٤ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٦٠٣ مسحة لإجمالي عدد طيور ٨٨٨ألف و٧١٢ طائر.

وذكر إنه تم استخراج ٩٨١ تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ١٧ مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، قامت بتنظيم ٢٤٥ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ٤٧١ لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و٧٣ لقاء مكتبي للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية قامت بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) بالمرور الدورى على عدد ٣٣ شادر فى (أهلا رمضان، كلنا واحد، الغرفة التجارية ) خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي عدد زيارات ٤٤٢ زيارة، حيث تم فحص ١٢٣ طن من اللحوم البلدية والمجمدة ومصنعاتها والدواجن والأسماك.