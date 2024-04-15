تساعد المكسرات على استعادة سلامة الغشاء المخاطي للقولون.. دراسات توضح

حدد العلماء، بعد دراسة أجريت على القوارض، سببًا وجيهًا لإدراج الجوز في النظام الغذائي، للثمار تأثير مفيد على البكتيريا المعوية ويمكن أن تحمي من التهاب القولون التقرحي وبعض أشكال الأورام، وفقًا لتقارير المغذيات نقلاً عن نتائج العمل العلمي.

اكتشف باحثون أمريكيون أن الجوز يحتوي على مواد لها تأثيرات وقائية ومضادة للالتهابات وكجزء من عملهم العلمي، لاحظ الخبراء القوارض التي تلقت 14% من المكسرات في نظامها الغذائي.

بفضل "حمية الجوز" تحسنت صحة الفئران: بعد أسبوعين من بدء تناول الفاكهة، تم استعادة سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء الغليظة، في المجموعة الضابطة، حيث لم تتلق القوارض أي مكافآت، لم يتم العثور على أي تغييرات.

وفقا للخبراء، حتى كمية ضئيلة من المنتج (3.5٪) في النظام الغذائي يمكن أن تقلل من تقرح القولون، وكانت الخصائص الوقائية للمكسرات أكثر وضوحًا خلال مرحلة الاسترداد ويوصي الخبراء باستخدام الفواكه بحذر بين الانتكاسات.

كان الهدف الرئيسي من العمل البحثي هو اكتشاف المواد التي يمكن استخدامها لاحقًا لتطوير الأدوية، لأن الجوز، على عكس "أقاربه" الآخرين، يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية وأحماض أوميغا 3 الدهنية وتحتوي الثمار على ألياف تدعم الهدوء لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تناول الجوز لن يسبب زيادة الوزن إذا تناولت ما لا يزيد عن 60 جراما يوميا، وأثبتت الأبحاث العلمية التي أجراها خبراء أمريكيون الآثار المفيدة للجنين على حالة القولون، وذلك بسبب زيادة عملية إنتاج مضادات الأكسدة فيه.

ما هو التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو مرض أمعاء التهابي يُسبب التهابًا وتقرحات في السبيل الهضمي، ويصيب التهاب القولون التقرحي البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، وهو الجزء الذي يُطلق عليه القولون والمستقيم. عادة ما تظهر الأعراض لدى معظم الأشخاص بمرور الوقت وليس فجأة.

وقد يكون التهاب القولون التقرحي مرضًا منهٍكًا، وقد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة. ورغم أن المرض ليس له علاج شافٍ معروف، فهناك عدد من العلاجات الجديدة التي يمكن أن تخفف المؤشرات والأعراض بصورة كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى هدأة المرض على المدى الطويل.