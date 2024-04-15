تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بقرى ومراكز المحافظة.

خلال ذلك شنت مديرية التموين وبالتعاون مع إدارة تموين مركز يوسف الصديق، حملة مكبرة على عدد من المخابز البلدية وتجار التموين بدائرة الإدارة.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز والإدارة التموينية بمركز يوسف الصديق، والجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير 38 مخالفة وتقرير ضد المخابز المخالفة بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت اليوم الإثنين بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية بمركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط عدد 10 شكائر دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 500 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، تم اقتطاعها من حصة المخبز بدون وجه حق عن طريق إثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلي للخبز، مما أدى إلى توفير كمية الدقيق المضبوطة والتى كان يقوم صاحب المخبز بتجهيزها لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم التحفظ على الدقيق وتحرير محضر ضد المدير المسئول، بالإضافة إلى تحرير عدد 38 محضر ضد أصحاب المخابز المخالفة عبارة عن إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما قامت الحملة بمتابعة مدى توافر اسطوانات الغاز المنزلي والسلع التموينية للمواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.