مياه سوهاج تنفذ 393برنامجا تدريبيا لمسئولى السلامه والصحه المهنيه

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركه عدد393 برنامج تدريبى للعاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف والعاملين على أساليب التعامل مع تسريب غاز الكلور والحد من انتشاره وكيفية عمل الإسعافات الأولية لفرد مصاب، وكيفيه التعامل مع حدوث حريق وسرعه الاخلاء بالاضافه الى التعامل الامن مع الاماكن المغلقه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واضاف سيادته إنه يتم التشديد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لظروف وقواعد العمل وبالأسلوب الأمثل لتقليل حجم الحوادث والاصابات فى مواقع العمل مؤكدا أن الهدف من تلك البرامج التدريبية العملية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية انه يتم تنفيذ تلك التدريبات بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تاسيسه على احدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وان الشركة تولى اهتمام كبير بسلامة العاملين وتامين بيئة العمل وانه يتم شراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على ارواح العاملين والتى منها بدل تطهير ونظارات واقية واوجه لحام واجهزة كشف غازات وجوانتيات واحذية سيفتى وشنطة اصلاح اسطوانات الكلور متعددة الاغراض والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور.

واوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير ادارة السلامه والصحه المهنيه انه تم تنفيذ عدد 393 برنامج تدريبى ليستفيد منه 2199متدرب بجميع مواقع الشركه واضاف بانه يتم وضع مخطط تدريبى من ادارة التدريب بادارة السلامه والصحه المهنيه للمداومة على التدريب باستمرار للتأكد من جاهزية العاملين بالتعامل السريع والآمن، على أن تتم التدريبات العملية بمركز السلامة والصحة المهنية المجهز على أحدث مستوى من الامكانات بمقر محطه مياه سوهاج غرب ، مدعم ذلك التدريب العملي بآخر نظرى لرفع المستوى الثقافى للمختصين حتى يؤدوا التدريبات العملية في ضوء خلفية معرفية وثقافية واضحة