الذهب يفتح تداولات الأسبوع على بداية ضعيفة بسبب إيران وإسرائيل

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع محدود، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى بداية قوية للذهب هذا الأسبوع بسبب الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً حول المستوى 2350 دولارًا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولارًا وأدنى مستوى عند 2344 دولارًا للأونصة ليسجل ارتفاع محدود بنسبة 0.2%، وفق جولد بيليون ويأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب العالمي يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المكاسب.

ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 14% حتى الآن مدعومًا بمشتريات البنوك المركزي المستمرة من الذهب لزيادة الاحتياطي لديها إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في التزايد.

الهجوم الأخير من إيران على الكيان الصهيوني لم يؤثر بشكل كبير كما كان متوقعاً على أداء الذهب العالمي، نظراً لأن الهجوم تسبب في أضرار محدودة، إلى جانب تصريح طهران أن هذه الخطوة أنهت هجماتها الانتقامية، من ناحية أخرى تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات لتهدئة الوضع خاصة أنها صرحت بأنها لن تشارك في أي عمل انتقامي ضد إيران.

هذه العوامل إلى جانب القوة الأخيرة للدولار الأمريكي، وضعت حدًا أقصى للمكاسب في الذهب ودفعته إلى التحرك في نطاق عرضي بين مستويات 2365 – 2340 دولارًا للأونصة. كما كانت توقعات الذهب مشوشة إلى حد ما بسبب احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، بعد قراءات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ قرابة 6 أشهر مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وفقاً لمؤشر الدولار، يأتي هذا في ظل ارتفاع بيانات التضخم الأمريكية خلال شهر مارس بأعلى من التوقعات الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيبقي على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر، فقد افتتح سعر الذهب اليوم الاثنين على ارتفاع، ولكن سرعان ما عاد إلى التراجع بسبب ضعف تأثير الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني على سعر أونصة الذهب العالمي، بينما من ناحية أخرى تأثر الذهب بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3270 جنيهًا للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيهًا حيث افتتح الجلسة عند المستوى 3300 جنيه للجرام وأغلق عند 3280 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب في مصر بسبب التأثير الضعيف للهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني على سعر الذهب العالمي، وهو ما تسبب في تقلص التأثير أيضاً على سعر الذهب في السوق المحلي.