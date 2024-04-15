الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 15-4-2024، وتحركت قرب مستوى قياسي كانت قد بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2350.59 دولار للأونصة. وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأونصة الجمعة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2366.40 دولار للأونصة.

وأثار أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل قلق الإسرائيليين وخشيتهم من أن حربا أكبر تلوح في الأفق. وتسببت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجددا بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3749 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3280 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2811 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2187 جنيهًا.

الجنيه الذهب 26240 جنيهًا.

الذهب العالمي وأحداث الشرق الأوسط

قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها إن احتمال نشوب حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط أصبح على المحك صباح الأحد، حيث من المقرر أن تجتمع حكومة بنيامين نتنياهو الحربية لتقرر رد إسرائيل على الهجوم الإيراني بالطائرات دون طيار والصواريخ.

وفي الفترة التي سبقت الهجوم الإيراني المتوقع ردا على اغتيال مسئولين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا، افترض المسئولون الأمريكيون مثل هذه النتيجة: أن تسقط المقذوفات الإيرانية في الصحراء ولن تتسبب في خسائر كبيرة، وفي هذه الحالة، توقع المسئولون، أن تحث واشنطن بقوة على عدم الرد الإسرائيلي المتسرع.