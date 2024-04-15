حبس عصابة بتهمة قتل "صبي" سائق توك توك بالفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم حبس 6 أشخاص متهمين بقتل صبي بعد أن قاموا بسرقة التوك توك الخاص به بدائرة مركز شرطة إطسا ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت اجهزة الأمن بالفيوم قد تمكنت من القبض على تشكيل عصابي ، قام بقتل صبي يعمل سائق توك توك يدعى عبد الناصر مصطفي بعد أن استدرجه أحدهم بحجة توصيله، لإحدى المناطق دائرة المركز ، وذلك ليتمكنوا من ارتكاب جريمتهم، وعندما وصل إلى منطقة الحادث قامو بضربه على رأسه وبطنه مستخدمين آلات حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة .

تفاصيل الحادث

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ، بتلقيها بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صبى مقتول وملقى بأرض زراعية بدائرة المركز. فى الزراعات بقرية الغرق.

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت تحريات المباحث، التي أشرف عليها مدير مباحث المحافظة وقادها رئيس مباحث المركز ،أن الشاب يعمل سائق توك توك، ويدعى عبد الناصر مصطفى ويبلغ من العمر 17 سنه ،وأثناء عمله بالتوك توك ليلاً ،قام أحد الأشخاص بالإتفاق معه لتوصيله لإحدى المناطق والتي تقع ما بين فوز والشبلى بناحية قرية الغرق ، ،ذهب معه الصبى ولا يعلم ما يخبئ له القدر ،وعند وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ المجني عليه ،بعدد من الأشخاص المجهولين ، وقاموا بإنزاله من التوك توك وانهالوا عليه ضرباً مستخدمين آلات حادة لينهوا بذلك حياته، ثم ألقوا بجثمان الشاب في أحد الحقول الزراعية حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.