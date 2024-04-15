المركزي المصري يرفع حدود السحب إلى 250 ألف جنيه يوميا

رفع البنك المركزى المصرى حد السحب النقدى اليوم من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في خطاب أرسل للبنوك اليوم بالإشارة إلي الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والايداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي

موضحا أن هذا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات

وقرر المركزي في خطابه زيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات

كما قرر زيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه

وطالب البنك المركزي المصري من البنوك بمراجعة السياسة الداخلية للبنك لتعكس الحدود الواردة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية

وكان البنك المركزي المصري في 25 أغسطس 2022 قد الغى الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي

كما قام بزيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلي 150 ألف جنيه مع الأبقاء على الحد الاقصي اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه