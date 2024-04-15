جامعة أسيوط تنجح في الظهور بـ 6 تخصصات علمية ضمن أفضل جامعات العالم بتصنيف QS العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور احمد المنشاوى رئيس جامعة اسيوط؛ عن إنجاز جديد حققته الجامعة فى مجال التصنيفات الدولية؛ بإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم فى (6) مجالات علمية؛ جاء ذلك وفقاً لما أعلنه تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2024 2024QS World University Rankings by Subject 2024؛ حيث يشمل التصنيف ترتيب أفضل (15,559) جامعة على مستوى العالم، حيث تشمل التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وكشف رئيس جامعة أسيوط، أن تصنيف QS للجامعات العالمية وضع جامعة أسيوط في المرتبة (301-351) علي مستوى العالم فى مجال الصيدلة وعلم العقاقير من بين أفضل 30 ألف جامعة، وجاءت فى المرتبة (401-450) فى مجال العلوم الزراعية، والمرتبة (451-500) في المجال الطبى، كما حصلت على المرتبة (501-550) فى مجال الهندسة والتكنولوجيا، والمرتبة (501-550) فى مجال الكمياء، وحققت المرتبة (651-670) فى مجال العلوم البيولوجيا.

وفى هذا الإطار؛ ثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ هذا الإنجاز الجديد الذى حققته الجامعة؛ والذى يعد تأكيداً على الاهتمام الكبير الذى توليه الجامعة لهذا الملف المهم؛ وجهودها الحثيثة فى تنمية المعايير المطلوبة فى التصنيفات الدولية؛ من خلال الإرتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي وتحسين نوعيته، وتشجيع الباحثين فى مختلف التخصصات، وتهيئة البيئة البحثية الملائمة لهم لمواصلة إنتاجهم البحثى وزيادته كماً وكيفاً؛ هذا فضلاً عن زيادة أوجه إنفتاحها، وتعاونها الدولي مع كبرى على الجامعات والمراكز البحثية العالمية، واستضافة الأساتذة والخبراء الدوليين؛ للإفادة من التجارب الدولية؛ مما ينعكس فى تطوير الآداء البحثي لأبناء الجامعة.

وأشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف QS للتخصصات العلمية لهذا للعام؛ قد أظهر إنجاز جديد وخطوة مميزة للجامعة؛ بإدراجها فى تخصص جديد وهو الهندسة والتكنولوجيا؛ وذلك فى المرتبة (501-550) على مستوى جامعات العالم؛ لافتاً أن ذلك يعد تأكيداً على الإهتمام الكبير، الذى توليه إدارة الجامعة بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الهندسية، والتطبيقية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، هذا فضلاً عن تقديمها لبرامج هندسية معتمدة محلياً ودولياً.

وصرح الدكتور عمر ممدوح شعبان؛ مدير مركز التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة أن هذا التصنيف العلمي المهم؛ والصادر من هيئة كواكواريلي سيموندس الإنجليزية؛يختص بالإضافة إلى البحث العلمي والنشر، بسمعة الجامعات في الهيئات الأكاديمية الدولية، بالاضافهة إلي سمعة الجامعة لدي خريجيها، وكذلك تشمل مؤشرات التقيم؛ عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب بالجامعة، وحجم الاستشهادات من الأبحاث.