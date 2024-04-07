رئيس جامعة عين شمس يكرم الفريق الفائز بالمسابقة الشبابية في مجال الصحة

كرم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤).

وأقيمت المسابقة تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

شهد التكريم الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة ، إذ تم تكريم الدكتور ناصر الخولي المشرف علي الفريق ، وتكريم أعضاء الفريق الطلاب بكلية الطب وهم: يوسف السبكى، زكنزى هشام، وسعد الدين راشد.

يذكر أن فريق كلية الطب في جامعة عين شمس قد فاز بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد" ، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة مكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقد تم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.

فوز فريق جامعة عين شمس

حصل فريق جامعة عين شمس على المركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤).

جاءت مشاركة فريق جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وقد تم إعلان النتائج خلال الإحتفالية التى أقيمت مساء يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ،تحت رعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، وبحضور الدكتور نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وفاز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد" وتكون الفريق من مجموعة متميزة من طلاب كلية الطب بالجامعة هم (يوسف السبكى- كنزى هشام - سعد الدين راشد) وتحت إشراف الدكتور ناصر الخولي، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة متكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.