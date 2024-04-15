تكليف أيمن السعيد مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، نتيجة ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للقيادات من اختيار شاغلي وظائف مديري العموم، المعلن عنها، التي تقدم لها عدد كبير من العاملين بالجامعة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية تم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف، طبقًا للمعايير والقوانين المنظمة، وتطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل تلك المناصب القيادية بالجامعة.

وأضاف بأن اللجنة استمعت إلى مقترحات المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال بها، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات تمهيدًا للتقييم والترشيح لشغل الوظائف.

وأوضح رئيس الجامعة بأنه بعد الاطلاع على القانون رقم "٤٩" لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

القانون رقم "١٤٨" لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية، وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم "٦٣٤۰۸۱" بتاريخ 2023/1/9 للإعلان عن شغل وظيفة مدير عام مكتب رئيس الجامعة، رقم "٦٥٦٤٤٤" بتاريخ 2023/5/29 للإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، رقم "٦٤٨٧٤٣" بتاريخ 2023/3/26 للإعلان عن شغل وظيفة مدير عام المكتبات بالجامعة، رقم "٦٠٦٩١٤" بتاريخ 2022/8/17 للإعلان عن شغل وظائف “أمين كلية الزراعة - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية - مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة بالمستوى الوظيفي مدير عام”.

وموافقة رئيس الجامعة بتاريخ 2023/9/11 على الإعلان عن حاجة الجامعة لشغل الوظائف الموضحة بعالية بالمستوى الوظيفي مدير عام، والإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 2023/9/25 حتى 2023/10/24.



وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن محاضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۳ والمنتهية إلى ترشيح السادة الآتي أسماؤهم بعد لشغل وظيفة مدير عام الإدارات العامة المعلن عنها، كما تم حجب نتيجة وظيفة مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

يكلف السادة الآتي أسماؤهم بعد للقيام بمهام وأعباء تسيير الوظائف الموضحة ولحين استكمال إجراءات التعيين في هذا الشأن، وهم أيمن السعيد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، دعاء السعيد السيد سيف الدين مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، عمرو محمد فوزي عبد الحميد الأبشيهي مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن، رندة محمد رفعت عبد الخالق أبو عامر أمين كلية الزراعة، عماد يحيى عبد المجيد علي مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، إيهاب أحمد محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جدير بالذكر أن أيمن السعيد عمل مديرًا لمكتب عميد كلية الطب البيطري، ومديرًا إدارة مكتب نائب رئيس جامعة كفرالشيخ للدراسات العليا والبحوث، وشغل العديد من المناصب القيادية قبل صدور هذا القرار، وهو من المشهود لهم بالكفاءة الإدارية، ويحظى بحب العاملين معه.

كما اجتاز "السعيد" مجموعة متميزة من الدورات التدريبية آخرها من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وهى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

توجه رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي بالتهنئة إلى مديري العموم الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والعمل بروح الفريق للارتقاء بالجامعة على المستوى التعليمى والبحثى والإدارى فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.