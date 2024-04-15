وفاة والد وليد سليمان لاعب الأهلي المعتزل

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالاحمر ، ولاعب الأهلي المعتزل في وفاة «والده».

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

على صعيد اخر ، يلتقي في تمام السابعه من مساء اليوم الاثنين النادي الاهلي نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من منافسات الجوله العاشرة لبطوله الدوري الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي