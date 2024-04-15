عاجل
هولندا تلغي رحلاتها لتل أبيب اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمة الدوري الليلة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي في تمام السابعة من مساء اليوم الاثنين النادي الأهلي نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

txt

الأهلي يواجه الفتح المغربي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: مصطفي شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.
الوسط: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

كان الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني مارسيل كولر قد تمكن من استعادة ذاكرة الانتصارات خلال اللقاء الماضي الذي واجه فيه الأهلي نظيره زد على ملعب السلام وانتهى بتفوقه بهدف من دون رد، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل في اللقاء قبل الماضي أمام إنبي بثنائية لكل منهما وقبلهما الخسارة برباعية لثلاثة أمام البنك الأهلي.

مواد متعلقة

الأهلي يلتقي بترو أتليتكو بنصف نهائي السوبر الأفريقي لسيدات اليد

الجريدة الورقية