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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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غادة ندا تكشف تفاصيل تتويجها بذهبية كأس العالم للتجديف في إيطاليا (فيديو)

التجديف
التجديف

كشفت غادة ندا لاعبة المنتخب الوطني للتجديف تفاصيل تتويجها بالمركز الأول في بطولة كأس العالم 2000 متر سيدات بإيطاليا، قائلة إنه لا يوجد شيء سهل أو صعب، لكن يوجد عزيمة وإصرار.

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نتائج منتخب التجديف ببطولة كأس العالم في إيطاليا

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نتائج مميزة لمنتخب التجديف في بطولة بيديلوكو بإيطاليا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، مشددةً أن الاحتكاك في بطولة العالم للتجديف كان قويا للغاية. 

وأوضحت أنها منذ شهر لعبت المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم، والاحتكاك منحها الخبرة الكافية والمطلوبة، مضيفة: "كل مرة ألعب بشكل أفضل من المرة السابقة". 

وأشارت إلى أن الطقس كان جيدا إلى حد ما في وقت المناسبة، والمدربون لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الطقس، في ظل تغير الظروف، وكان معها الكابتن محمد جمعة والمدير الفني محمد طه وقدما لي المساعدة وجهزوها قبل انطلاق السباق حول الطقس واللاعبين المنافسين.

نتائج جيدة لمنتخب مصر للتجديف في بطولة إيطاليا 

انتهت مشاركة المنتخب الوطني للتجديف في سباقات 2000 متر ببطولة كأس العالم للتجديف التي أقيمت في مدينة فاريزي في إيطاليا خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2024.

شاركت اللاعبة غادة ندا في سباق القارب الفردي للسيدات، حيث سجلت زمنًا قدره 7:52.75 وتمكنت من الفوز بالمركز الأول في نهائي C. وبذلك، حققت اللاعبة المركز الثالث عشر بين 17 قاربًا مشارك في هذا السباق.

وتعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن اليوم، يرأس البعثة الكابتن حسن عميرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، ويتولى المدير الفني المهندس محمد طه، والمدرب محمد جمعة، بالإضافة إلى المدير الإداري للمنتخبات القومية مجدي عفيفي.

ما هي رياضة التجديف

رياضة التجديف هي نوع من الرياضات المائية تتضمن تحريك قارب بواسطة التجديف أو المجادفة. يستخدم المجادفون مجاديف لدفع القارب عبر الماء، وعادة ما يكون القارب مزودًا بمقعد لكل مجادف ونظام توجيه يسمح لهم بتوجيه اتجاه القارب. يمكن أن تكون التجديف رياضة تنافسية حيث يتنافس اللاعبون أو الفرق على اجتياز مسار معين في أسرع وقت ممكن، أو يمكن أن تكون نشاطًا ترفيهيًا يتمتع به الأفراد في الطبيعة. تعتمد التجديف على القوة البدنية والتنسيق والتحكم في القوارب، وهي رياضة شاملة تعمل على تنمية القوة العضلية والقدرة التحملية.

 

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