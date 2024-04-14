نتائج منتخب التجديف ببطولة كأس العالم في إيطاليا

انتهت مشاركة المنتخب الوطني للتجديف في سباقات 2000 متر ببطولة كأس العالم للتجديف التي أقيمت في مدينة فاريزي في إيطاليا خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2024.

في اليوم الأخير من البطولة، شارك أحمد خالد تيتو ومحمد علاء قوطة في سباق زوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن للرجال، حيث سجلوا زمنًا قدره 6:32.53 وحصدوا المركز السادس في نهائي B وبهذه النتيجة، احتل اللاعبان المركز الثاني عشر بين 12 قاربًا مشارك في هذا السباق.

وفي اليوم السابق، شاركت اللاعبة غادة ندا في سباق القارب الفردي للسيدات، حيث سجلت زمنًا قدره 7:52.75 وتمكنت من الفوز بالمركز الأول في نهائي C. وبذلك، حققت اللاعبة المركز الثالث عشر بين 17 قاربًا مشارك في هذا السباق.

وفي سباق القارب الفردي للرجال، حقق اللاعب عبد الخالق البنا المركز الثالث في نهائي C بزمن قدره 7:04.37، واحتل المركز الخامس عشر بين 27 قاربًا مشارك في هذا السباق.

أما في سباق القارب الفردي خفيف الوزن للرجال، فقد حقق اللاعب عمر حسام الدين المركز الخامس بين 6 قوارب مشاركة، بعد تسجيله زمنًا قدره 7:16.23 دقيقة، ولافت للنظر أن عمر حسام يعتبر أصغر لاعب يشارك في هذه البطولة.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن غدًا، يرأس البعثة الكابتن حسن عميرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، ويتولى المدير الفني المهندس محمد طه، والمدرب محمد جمعة، بالإضافة إلى المدير الإداري للمنتخبات القومية الأستاذ مجدي عفيفي.