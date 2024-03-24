نتائج مميزة لمنتخب التجديف في بطولة بيديلوكو بإيطاليا

تألق اللاعب عمر حسام الدين وحقق المركز السابع في نهائي A في فئة الفردي رجال خفيف الوزن على مسافة 2000 متر، حيث بلغ زمنه 7:45:02 دقيقة. وبفارق 24 ثانية عن المركز الأول، أظهر عمر حسام الدين قدراته الاستثنائية في هذا السباق.

في سباق فردي سيدات 2000 متر، تألقت اللاعبة غادة ندا وحققت المركز الثاني في نهائي B. بلغ زمنها 8:23:79 دقيقة، وكان الفارق بينها وبين المركز الأول ثانيتين فقط. إن هذا الإنجاز يعكس التفاني والتدريب الجاد الذي قامت به اللاعبة.

في سباق زوجي رجال خفيف الوزن مزدوج المجداف على مسافة 2000 متر، حقق الثنائي محمد علاء قوطة وأحمد خالد عبد العال (تيتو) المركز الثامن في نهائي A. بلغ زمنهما 7:12:95 دقيقة، وكان الفارق بينهما وبين المركز الأول 25 ثانية. يعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة للثنائي وقدراتهما الفنية.

أما اللاعب عبد الخالق البنا، فقد حقق المركز السابع في نهائي A في سباق الفردي رجال 2000 متر. بلغ زمنه 8:00:79 دقيقة، وكان الفارق بينه وبين المركز الأول 18 ثانية. إن هذا الإنجاز يعكس التفاني والتحسن المستمر في أداء اللاعب.

يجدر بالذكر أن بعثة المنتخب الوطني للتجديف ترأسها اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف، ويرافقه المهندس محمد طه المدير الفني والأستاذ مجدي عفيفي المدير الإداري، بالإضافة إلى المدرب الكابتن محمد جمعة .