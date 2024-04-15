قمة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في مواجهة الليلة المرتقبة

مع دقات السابعة من مساء اليوم الاثنين يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الزمالك خلال اللقاء الذي يقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي والمؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي.

صانعو اللعب: ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: سامسون أكينولا.

ويلعب الأبيض مواجهة الليلة منتشينا بحسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي نظيره فيوتشر كذلك بعد تحقيقه نتائج إيجابية أخيرة بمسابقة الدوري الممتاز وفوزه خلال اللقاء الأخير على نظيره الاتحاد السكندري خلال المواجهة التي أقيمت على ستاد القاهرة.