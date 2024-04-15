أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 15 أبريل بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة بمحافظة الفيوم، استقرارًا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل، مع انخفاض أسعار بعض الأنواع في الأسواق والشوادر.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت انخفاضًا طفيفًا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأحد بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضراوات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

توافر المعروض من الخضراوات والفاكهة بالأسواق الرئيسية والسويقات في الفيوم

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الاثنين العمومي بمدينة طامية، وسوق الاثنين الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز الفيوم، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضراوات بكافة أنواعها، نظرًا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضراوات استقرارًا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 23 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 20 جنيهًا ومبلغ 10 جنيهات للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيهًا للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و6 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيهًا للباذنجان الأبيض، و15 جنيهًا لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيهًا للفلفل الأحمر، و15 جنيهًا للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيهًا لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم الجديد مبلغ 15 جنيهًا بالأوراق.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 55 جنيهًا، و15 جنيهًا للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيهًا للبلح البارحي، و30 جنيهًا للبلح الزغلول، و12 جنيهًا لكيلو الجوافة.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عددًا من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.