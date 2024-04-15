أسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 15-4-2024 أمام الجنيه

ننشر أسعار الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 15-4-2024، في البنوك المصرية، بأول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.50 للشراء، 48.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 48.45 للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.40 جنيها للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيها للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.40 جنيه للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية الاخرى

استقر الدولار، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متمسكا بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، إذ تلقت العملة الأميركية دعما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة.

وصعد الدولار 1.6 بالمئة مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع في بيانات التضخم الأميركية والتي ألقت بظلال من الشك على رهانات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين أشار صناع السياسة الأوروبيون إلى خفض الفائدة في غضون بضعة أشهر.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو الجمعة فيما تداول اليورو بالقرب من تلك المستويات في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية عند 1.0655 دولار.

وكانت أكبر خسائر الاثنين من نصيب الين الياباني، مسجلا أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.85 للدولار.

وأدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إحياء توقعات تدخل الحكومة لدعم العملة. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإن طوكيو "مستعدة تماما" للتحرك.