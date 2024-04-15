آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات الربع سنوي

أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2024، موضحًا به عدد العاملين، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل، مطالبة جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.