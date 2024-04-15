تحديث iPhone يجر آبل إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

يقال إن شركة آبل واجهت انتقادات بعد أن عرضت ميزة اقتراح الرموز التعبيرية التلقائية على iPhone رمز العلم الفلسطيني عندما يكتب المستخدمون "القدس". ومدينة القدس المقدسة هي نقطة خلاف مركزية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعتبرها الجانبان عاصمتهما.

أبرزت مذيعة تلفزيون المملكة المتحدة راشيل رايلي (التي ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية لأول مرة)، وهي يهودية، على وسائل التواصل الاجتماعي أن العواصم الأخرى لا تقترح اقتراحات العلم الوطني.



على X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، كتبت رايلي سلسلة من المنشورات تفيد بأن قائمة الرموز التعبيرية في iOS 17.4.1 تعرض الآن رمزًا تعبيريًا للعلم الفلسطيني عندما يبحث المستخدمون عن كلمة "القدس" في بعض البلدان.

"عزيزي @Apple @AppleSupport @tim_cook

لقد قمت للتو بترقية برنامجي إلى الإصدار iOS 17.4.1، والآن، عندما أكتب عاصمة إسرائيل 🇮🇱، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني. 🇵🇸 لم يحدث هذا على هاتفي مباشرة قبل هذا التحديث.

كتبت رايلي: "مع خالص التقدير، امرأة يهودية تشعر بالقلق إزاء الارتفاع العالمي في معاداة السامية". وجاء المنشور بعد قائمة طويلة من أسماء البلدان والمدن التي قالت إن أعلامها لا تظهر.

كما انتقدت القضية قائلة: "إن إظهار المعايير المزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي"، وتساءلت: "ما إذا كان هذا عملاً متعمدًا من قبل شركتك، أو ما إذا كنت ليس لديهم سيطرة على المبرمجين المارقين".



آبل ترد على الاتهامات



في تحديث على X، كتب Riley أن شركة آبل Apple أخبرت iMore أن الشركة على علم بوجود خطأ تنبؤي في الرموز التعبيرية في لوحة مفاتيح iPhone. وتقول الشركة إن هذا ليس مقصودًا، وسيتم حل المشكلة. ومع ذلك، لم تشارك شركة آبل جدولًا زمنيًا.

ليست المرة الأولى

وبالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها عملاق التكنولوجيا في مرمى النيران في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، اضطرت إلى الاعتذار في العام الماضي بعد أن صنف بعض مستخدمي إنستجرام الفلسطينيين على أنهم "إرهابيون" في سيرهم الذاتية.