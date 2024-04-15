٢٠ ابريل..المؤتمر الطلابي السادس لطب الأسنان بجامعة القناة

تنظم كلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس "المؤتمر الطلابي السادس" و"الثالث على مستوى الجامعات المصرية"تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان: التطبيقات الحالية والآفاق المستقبليةوذلك يوم السبت الموافق 20 إبريل

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان.وبإشراف تنفيذي الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء يسري مدير وحدة الدعم الأكاديمي.

ويسعى المؤتمر إلى تمكين طلاب كليات طب الأسنان على مستوى جمهورية مصر العربية من الالتقاء وتبادل أحدث التطورات المبتكرة في طب الأسنان.

كما يهدف المؤتمر - إلى دعم الطلاب نحو تنمية المعرفة والمهارات؛ ليصبحوا أطباء مؤهلين جيدا في المستقبل لخدمة مرضاهم ومجتمعهم.

يُشارك بالمؤتمر طلاب من كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ويتم تكريم أفضل ثلاثة عروض شفوية وأفضل بوستر.

وتقام خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري فاعليات مؤتمرات البحوث الطلابية بكليات جامعة قناة السويس بمشاركة الالف الطلاب في الكليات العملية والنظرية بالجامعة .

وفي سياق متصل تقام فاعليات المؤتمر السنوى الخامس للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس في 2 مايو المقبل تحت عنوان واقع التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع وعى الطلاب عما حققته البلاد من خطوات مهمة وإنتقال مصر من مرحلة صياغة الإستراتيجية إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة.