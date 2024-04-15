أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 454 ألفا و420 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 454 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما رصد مقتل 770 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و180 دبابة و13 ألفا و796 من المركبات المدرعة و11 ألفا و593 من النظم المدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و758 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1908 من المعدات الخاصة و9 آلاف و92 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و510 من المركبات وخزانات الوقود".

وأعلنت الهيئة اليوم عن تسجيل 54 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال ال(24) ساعة الماضية، حيث شنت القوات الروسية معظم الهجمات في قطاع باخموت الاستراتيجي.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته (يوكرينفورم) - أن الجيش الروسي نفذ إجمالي 8 هجمات صاروخية و85 غارة جوية بالإضافة إلى 98 وابلا من الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى، وللأسف سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية، كما تعرض عدد من المباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير أو الضرر.

وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم، مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله. وعلى مدار يوم أمس، شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 22 مجموعة من القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الروسي.

وتابع أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت خمس نقاط مراقبة روسية ومستودع ذخيرة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية - في بيان لها اليوم - أنه اعتبارا من الساعة 07:00 صباح اليوم، نشرت روسيا سفينة حربية واحدة في البحر الأسود.

ونقلت (يوكرينفورم) عن البيان قوله "إنه لم يتم رصد أي سفن حربية معادية في بحر آزوف.

وأضاف البيان أنه توجد سفينتان تابعتان للبحرية الروسية في البحر المتوسط، وكلاهما يحمل صواريخ كروز من طراز كاليبر، في حين يصل إجمالي القذائف إلى 24 صاروخا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق، أن كاسحات ألغام تشيرنيهيف وتشيركاسي، التي استلمتها البحرية الأوكرانية قد وصلت من المملكة المتحدة، إلى قاعدة البحرية الملكية في بورتسموث للمشاركة في التدريبات المشتركة.

وفي إقليم زابوروجيا الأوكراني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية للإقليم إيفان فيدوروف صباح اليوم أن مدنيا لقى حتفه بينما أصيب آخر بعدما استهدف الجيش الروسي الإقليم 400 مرة في أخر 24 ساعة.

وذكر فيدوروف - في تصريح نقلته (يوكرين فورم) - "لقت امرأة مصرعها في قصف الروس لمنطقة فاسيليفسكي بينما أصيب رجل آخر في قصف مدفعي روسي لمنطقة هوليايبول".

وأضاف المسئول الأوكراني أن 7 بلدات أخرى تابعة للإقليم تعرضت لنيران الروس، كما شنت القوات الروسية غارة جوية على مالا توكماشكا وهاجمت 144 طائرة بدون طيار أخرى عدة مناطق في حين استهدف 240 هجوما مدفعيا بلدات هوليبول ومالا توكماشكا ونوفواندرييفكا وروبوتاين وليفادني ومالينيفكا وبريمورسكي.

وفي ولاية خيرسون الإقليمية، أعلن أولكسندر بروكودين رئيس إدارة الولاية اليوم أن القوات الروسية قصفت أمس 12 منطقة في إقليم خيرسون، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

وقال بروكودين - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - إن الجيش الروسي أطلق النار على مناطق في خيرسون، في حين لحقت أضرار بثلاثة مباني و15 منزلا خاصا. وتعرضت البنية التحتية الحيوية وخطوط أنابيب الغاز للضرب ولكن لا توجد حرائق أو تهديدات.

ووفقا للبيان.. فقد أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة العدوان الروسي.