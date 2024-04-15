تضرر أكثر من 15 ألف مبنى سكني في روسيا من الفيضانات

قالت خدمات الطوارئ الروسية، إن عدد المباني السكنية المتضررة من فيضانات الربيع في روسيا ارتفع إلى 15600 مع غمر ما يقرب من 28000 قطعة أرض.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال مصدر في خدمات الطوارئ: "حتى صباح اليوم الموافق 15 أبريل، غمرت المياه 27993 قطعة أرض و15641 مبنى سكنيًا في 193 منطقة محلية في 33 منطقة روسية نتيجة فيضانات الربيع".

وأوضح أن المياه غمرت 3109 مباني سكنية و4013 قطعة أرض خلال الـ24 ساعة الماضية، وعلى وجه الخصوص، تأثرت المساكن في مناطق أورينبورغ وسامارا وكورغان وأومسك، لافتًا إلى أنه لا تزال حالة الفيضانات الأكثر تعقيدًا متركزة في منطقة أورينبورغ.

وكانت السلطات الروسية، حذّرت الخميس الماضي، من أن الوضع يبقى "صعبا" في منطقة أورينبورغ في أورال، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثّرا بأسوأ فيضانات عرفتها روسيا، وتجتاح أيضا كازاخستان المجاورة منذ أيّام.

يذكر أنه فجر اليوم ارتفع منسوب المياه في نهر الأورال بالقرب من مدينة أورينبورغ الروسية ليصل إلى 1115 سم (36 قدمًا و 7 بوصات).

ووصلت مستويات مياه نهر الأورال بالقرب من أورينبورغ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (7:00 مساءً بتوقيت جرينتش الخميس الماضي) لـ 1103 سم (36 قدمًا وبوصتين)، 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 مساءً بتوقيت جرينتش) 1115 سم".

فيما استمرت المياه في الارتفاع بالقرب من أورينبورغ، (المركز الإداري للمنطقة)، وانحسرت في مدينة أورسك التي ضربتها الفيضانات.

وصرح وقتها حاكم منطقة أورينبورغ دينيس باسلر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول وضع الفيضانات أن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1087 سم يوم الخميس 11 أبريل.