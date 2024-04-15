ظواهر جوية تضرب البلاد حتى السبت المقبل.. تعرف عليها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافيء على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.



ظواهر جوية تضرب البلاد

وأضافت الهيئة، أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال هذا الوقت من العام منها الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح على فترات متقطعة

وتابعت، تتعرض البلاد أيضًا إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متطقعة، موضحة أن حالة البحرين مناسبة لكافة الأنشطة البحرية.