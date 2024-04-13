صغرى القاهرة 18 .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر

مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون هناك شبورة صباح الغد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس على مستوى أغلب محافظات الجمهورية، تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، اليوم السبت، أن مصر تتأثر بكتل هوائية صحراوية ترفع من درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها الطبيعي بنحو درجتين، إذ تصل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى إلى 28: 30 درجة.

وأشارت إلى أن طبيعة فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية، وكتل هوائية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة صباحًا والشعور بالبرودة ليلًا.

موجة حارة

ولفتت إلى أن البلاد تتعرض لموجة حارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال اعتبارًا من الأربعاء المقبل، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أن الشبورة المائية تعد هي الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس، إضافة إلى وجود نشاط للرياح مساءً يشعرنا بالبرودة ليلًا، محذرة من الفارق بين درجات الحرارة صباحًا ومساءً، إذ يتجاوز الـ 10 درجات مئوية.