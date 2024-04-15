تشيلسي يواجه إيفرتون بحثا عن تصحيح مساره بالدوري الانجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم ، انطلاق صافرة أحداث المباراة المرتقبة بين تشيلسي وإيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.



ويخوض البلوز، المباراة بعد التعادل الذي حققه في الجولة الماضية مع نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون

ويفتتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة فريق تشيلسي ضد إيفرتون، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.



وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المرتبة السادسة عشر برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون

وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة bein sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.