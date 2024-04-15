ارتفاع درجات الحرارة صباح اليوم وأجواء لطيفة ليلًا.. تعرف على حالة الطقس

حالة الطقس اليوم.. يشهد اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث ترتفع درجة الحرارة في القاهرة إلى 30 درجة، بينما يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر والليل وذلك بشمال البلاد، ويكون لطيفًا بمناطق الجنوب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الظاهرة المؤثرة اليوم هى الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة 15-4-2024

درجة الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات



درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 25

درجة الحرارة في بنها .. 18 و 29

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 29

درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 29

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 25

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 31

درجة الحرارة في السويس .. 17 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 26

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 25

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 26

درجة الحرارة في نخل .. 17 و 28

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 10 و 23

درجة الحرارة في الطور .. 20 و 29

درجة الحرارة في طابا .. 18 و 27

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 31

درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 24

درجة الحرارة في سيوة .. 13 و 29

درجة الحرارة في الغردقة .. 20 و 31

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 15 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 15 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و 31

درجة الحرارة في أسيوط .. 16 و 30

درجة الحرارة في سوهاج .. 17 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 19 و 35

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 20 و 34

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 19 و 33

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 19 و 34

درجة الحرارة في شلاتين .. 20 و 31

درجة الحرارة في حلايب .. 22 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 21 و 30

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 21 و 29