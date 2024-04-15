ريدناب: محمد صلاح لاعب عظيم.. وأتابع الكرة المصرية

أشاد هاري ريدناب المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيرا إلى أنه من أعظم لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وقال ريدناب، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "محمد صلاح من أعظم اللاعبين، وأعرف الكرة المصرية جيدا وزرت مصر أكثر من مرة".

وأوضح: "أتمنى بقاء محمد صلاح في صفوف ليفربول، وخسارة ليفربول أمام كريستال بالاس صدمة كبيرة، وأتوقع فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج، حيث لن يخسروا في المباريات المتبقية".

وأضاف: "أعرف ميدو وحسام غالي بالطبع، لكنهم رحلوا عن توتنهام قبل قيادتي للسبيرز".

وسقط فريق ليفربول في فخ الخسارة أمام نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، ويتساوى أرسنال معه في عدد النقاط ولكن مع خوض مباراة أقل ويتقدم عليه في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بفارق نقطتين بعد فوزه على لوتون تاون بخمسة أهداف مقابل هدف.