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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مسئول تأمين مباراة الأهلي و الزمالك يكشف ممنوعات القمة 127

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال العقيد محمود القاضي مسئول تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم الاثنين إن جمهور الكرة المصرية أصبح واعيا مشدداً علي عدم اصطحاب اللافتات المسىيئة.

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أضاف القاضي خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع كابتن مجدي عبد الغني:"المباراة بحضور 20 ألف مشجع مناصفة بين جماهير الأهلي والزمالك".
تابع:" دخول جماهير نادي الزمالك من باب النصر وآل رشدان وجماهير الأهلي من باب صلاح سالم وآل رشدان".

وواصل:" دخول الصحفيين والإعلاميين واللاعيبين من باب الفروسية ومجالس الإدارات من باب آل رشدان".

وأكمل:" الجماهير أصبح عندها وعي ويجب عدم اصطحاب الشماريخ ومعلبات الأكل الزجاجية والليزر والصافرات والعطور المحفوظة في الزجاجات ومواد حفظ الطاقة مثل الباوربنك واللافتات العنصرية" .

وواصل:" فتح أبواب استاد القاهرة الدولي من الساعة الثالثة عصراً والغلق في السابعة مساءً".

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