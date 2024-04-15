جهاد جريشة: إبراهيم نور الدين أعلن اعتزاله كيف سيدير مباراة القمة؟

انتقد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق قرار تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك غداً الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.



وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إبراهيم نور الدين حكم كبير ولكنه أعلن اعتزاله بشكل رسمي فكيف تم اختياره لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وكيف سيتم محاسبته في حال ارتكاب أخطاء".

وتابع:"اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري غداً اختيار غير منطقي على الإطلاق ".