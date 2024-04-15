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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة: إبراهيم نور الدين أعلن اعتزاله كيف سيدير مباراة القمة؟

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

انتقد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق قرار تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك غداً الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إبراهيم نور الدين حكم كبير ولكنه أعلن اعتزاله بشكل رسمي فكيف تم اختياره لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وكيف سيتم محاسبته في حال ارتكاب أخطاء".

وتابع:"اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري غداً اختيار غير منطقي على الإطلاق ".

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