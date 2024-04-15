تفاصيل استبعاد مروان عطية من قائمة الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض ضم مروان عطية لاعب وسط الفريق، لقائمة الزمالك في الدوري لعدم المجازفة.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر تحدث مع الجهاز الطبي من أجل الاطلاع على حالة مروان عطية وسط متابعة من محمود الخطيب، والجهاز الطبي أكد جاهزيته".

وأضاف أمير هشام: "المدير الفني استفسر من الجهاز الطبي عن نسبة جاهزية اللاعب وجاءت بنسبة 80%، ليقرر المدير الفني عدم ضمه حتى تكون نسبة جاهزيته 100%، وتحدث مع مروان عطية وأكد له أنه سوف يستبعده من مواجهة القمة خوفًا من تفاقم إصابته واحتياجه في دوري أبطال إفريقيا".