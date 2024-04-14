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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سعد سمير: مباراة صن داونز غيرت قناعات كولر.. والأهلي أفضل مؤسسة رياضية

سعد سمير
سعد سمير

يرى سعد سمير أن مباراة صن داونز غيرت كثيرا من قناعات السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد الخسارة أمامهم في دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بخماسية مقابل هدفين بجنوب أفريقيا، مضيفا خاصة أن فتح الملعب أمام فريق مثل صن داونز أمر صعب.

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أضاف سعد سمير: لم يكن هناك لاعبا لديه وجه إنه يرفض الخصومات التي تم توقيعها على اللاعيبن بعد الخسارة من صن داونز بخماسية مع لاسارتي، وكان هناك وعد من الإدارة بتعويض تلك الخصومات بعد التتويج بأول بطولة إفريقية.

وواصل: الأهلي أفضل مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، وأي مدرب قاد الأهلي مدرب محظوظ.

وتابع: الأهلي يوفر كل سبل النجاح وهناك أشياء تحدث في أندية أخرى مثل تدخل رؤساء الأندية في عمل المدربين أو عدم شعور اللاعبين بالمسؤولية تلك الأمور لا تحدث في الأهلي.

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