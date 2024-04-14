توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في جميع المواد الدراسية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تتضمن نفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون بنفس طريقة العام السابق.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية على 55 سؤالا، موزعين على 4 أسئلة مقالية بينهم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد ب4 درجات، و51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" بينهم 32 سؤال بدرجة واحدة، و19 سؤالا بدرجتين.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية الأولى فتشتمل على37 سؤالا موزعين على: 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالا موضوعيا منها 26 سؤال بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية الثانية: 31 سؤالا منها: سؤالان مقالي لكل سؤال 3 درجات، و29 سؤالا موضوعيا من بينهم 24 سؤال له درجة واحدة و5 أسئلة لكل منها درجتين.

كما تتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد العلمية: على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين، و44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأدبية (التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس) فتشتمل على 46 سؤالا، من بينهم سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين، و44 سؤالا موضوعيا بينهم 32 سؤال له درجة واحدة و12 سؤال بدرجتين لكل منهم.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة 2024 في فروع الرياضيات، فيحتوى كل فرع من الأربعة على 20 سؤالا، من بينهم سؤالان مقالي لكل سؤال درجتان، و18 سؤالا موضوعيا منها: 10 أسئلة بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين لكل منهم.

