التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بلا ألغاز

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بلا ألغاز أو تعقيدات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون دون أخطاء أو تكرار للأسئلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 توضع بشكل متفق مع معايير المركز القومي للامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية أثناء وضا امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تركز على قياس نواتج التعلم، وفهم المناهج الدراسية وليس الحفظ.

ونصح وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2024 بالابتعاد عن حفظ القوانين والمفاهيم والقواعد في المناهج الدراسية، لأن الامتحانات سيكون بعيدة عن قياس الحفظ.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدم وضع أسئلة من خارج المنهج الدراسي المقرر على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ليست بالضرورة أن تكون بالنص من الكتاب بل ستكون هناك جزئيات متحررة هدفها قياس مستوى الطالب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

