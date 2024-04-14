الأحد 14 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة المقاولون في الدوري

كرونسلاف يورتشيتش
كرونسلاف يورتشيتش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

txt

مدرب بيراميدز: مباراة المقاولون مهمة وهدفنا الإبتعاد بصدارة الدوري

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في الرابعة من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي  - محمد الشيبي -  محمد حمدي - أحمد فتحي  - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق  - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي  - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

الجريدة الورقية