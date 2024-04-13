أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار الخضار اليوم السبت.. واصلت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والاسواق المحلية، تباينها، بالتزامن مع اجازة عيد الفطر المبارك، وسجل ورق العنب بناتي مابين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بينما سجل كيلو الجرجير مابين 50 إلى 70 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور للجملة

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12.5 جنيه، كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات، سعر كيلو البصل من 10 إلى 27 جنيهًا، سعر الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر باذنجان رومي من 5 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، سعر الفاصوليا من 13 إلى 19 جنيهًا، باذنجان بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، باذنجان أبيض من 8 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 إلى 20 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 11 إلى 22 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، بسلة من 13 إلى 19 جنيهًا، السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 15 إلى 25 جنيهًا، البطاطا من 5 إلى 18 جنيهًا، خيار صوب من 5 إلى 13 جنيهًا.

ويبلغ سعر قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 60 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، ليمون حلو من 8 إلى 12 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، القلقاس من 19 إلى 23 جنيهًا، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر نحو 3 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، لفت من 2 إلى 4 جنيهات، سلق 7.5 جنيه.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بلدي من 15 إلى 30 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

وتراوح كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.