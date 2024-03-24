الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم الاحد

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاحد، حيث يسعى العديد من المواطنين لمعرفة أسعار الخضراوات والفاكهة في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت بـ سوق العبور للجملة

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أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة


وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة كالاتي:
الطماطم ما بين 3.5 إلى 5 جنيهًا
 البطاطس ما بين 4.5 إلى 12 جنيهًا
 الفلفل ما بين 12 الى 18 جنيهًا

الفاصوليا ما بين 17 إلى 24 جنيهًا
 الكوسة ما بين 5 إلى 7  جنيهًا
الجزر ما بين 3.5 إلى 4.5 جنيهًا
البصل ما بين 9 إلى 21 جنيهًا
الباذنجان البلدي ما بين 4.5 إلى 6 جنيهًا
 برتقال بلدى 5.5 إلى 7.5 جنيهًا
 برتقال ابوسرة 7 إلى 11 جنيهًا 

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