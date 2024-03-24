أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاحد، حيث يسعى العديد من المواطنين لمعرفة أسعار الخضراوات والفاكهة في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.



وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة كالاتي:

الطماطم ما بين 3.5 إلى 5 جنيهًا

البطاطس ما بين 4.5 إلى 12 جنيهًا

الفلفل ما بين 12 الى 18 جنيهًا

الفاصوليا ما بين 17 إلى 24 جنيهًا

الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهًا

الجزر ما بين 3.5 إلى 4.5 جنيهًا

البصل ما بين 9 إلى 21 جنيهًا

الباذنجان البلدي ما بين 4.5 إلى 6 جنيهًا

برتقال بلدى 5.5 إلى 7.5 جنيهًا

برتقال ابوسرة 7 إلى 11 جنيهًا