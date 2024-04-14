غيابات المصري أمام فاركو وعودة صلاح محسن وحسين السيد لقائمة الفريق

تأكد غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

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ويرجع السبب الرئيسي لغياب اللاعب بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هذا ومن المقرر أن تشهد قائمة الفريق لمباراة فاركو عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد وذلك بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراتين عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

