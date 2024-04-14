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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السيتي يسخر من ليفربول بعد سقوطه: عيناك جميلتان كحبة كريستال

ليفربول
ليفربول

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للخسارة من نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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اَرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا في الشوط الأول

وسخر مانشستر سيتي من ليفربول بعد السقوط أمام كريستال بالاس، بعدما نشر حساب النادي الرسمي باللغة العربية صورة لنجم الفريق دي بروين، وعلق عليها :"عيناك عيناك جميلتان كحبة كريستال".

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 71 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بفارق الأهداف عن آرسنال الذي يلتقي أستون فيلا خلال الوقت الراهن، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0.

فيما يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 73 نقطة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره لوتون تاون بنتيجة 5/1، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

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