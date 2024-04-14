السيتي يسخر من ليفربول بعد سقوطه: عيناك جميلتان كحبة كريستال

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للخسارة من نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وسخر مانشستر سيتي من ليفربول بعد السقوط أمام كريستال بالاس، بعدما نشر حساب النادي الرسمي باللغة العربية صورة لنجم الفريق دي بروين، وعلق عليها :"عيناك عيناك جميلتان كحبة كريستال".

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 71 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بفارق الأهداف عن آرسنال الذي يلتقي أستون فيلا خلال الوقت الراهن، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0.

فيما يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 73 نقطة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره لوتون تاون بنتيجة 5/1، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.