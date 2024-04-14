اَرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة اَرسنال أمام نظيره أستون فيلا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

وشهد الشوط الأول بين اَرسنال وأستون فيلا سيطرة كبيرة من جانب الجانرز، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 57%، بينما جاءت 43% لصالح أستون فيلا.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لاَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زينيتشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط: كاي هافرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

وجاء آرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية هذه المباراة، برصيد 71 نقطة، فيما جاء أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

الجدير بالذكر أن ليفربول تلقى خسارة من كريستال بالاس بهدف نظيف، ليفقد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث استطاع مانشستر سيتي تصدره للمسابقة برصيد 73 نقطة.