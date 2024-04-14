ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خسارة من نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وفقد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من كريستال بالاس، حيث نجح مانشستر سيتي في تصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يرغب اَرسنال في تحقيق الفوز على أستون فيلا لاستعادة صدارة البريميرليج خلال الموسم الحالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بـ 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 71 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بنفس رصيد الجانرز، لكن الأخير لديه مباراة مع أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز