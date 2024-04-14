الأحد 14 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خسارة من نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وفقد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من كريستال بالاس، حيث نجح مانشستر سيتي في تصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يرغب اَرسنال في تحقيق الفوز على أستون فيلا لاستعادة صدارة البريميرليج خلال الموسم الحالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بـ 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 71 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بنفس رصيد الجانرز، لكن الأخير لديه مباراة مع أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

أرتيتا يعلن تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا بـ البريميرليج

كريستال بالاس يمنح آرسنال والسيتي هدية بإسقاط ليفربول في الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية