الأحد 14 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا بـ البريميرليج

اَرسنال
اَرسنال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل مواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024. 

txt

كريستال بالاس يمنح آرسنال والسيتي هدية بإسقاط ليفربول

ومن المقرر انطلاق مواجهة اَرسنال أمام أستون فيلا في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب " الإمارات" معقل الجانرز.

تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زينيتشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط: كاي هافرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، فيما جاء أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

مواد متعلقة

فوز عريض لـ إنبي على الزمالك يمنحه وصافة الجمهورية مواليد 2005

شوبير عن أزمة اتحاد الكرة: ياجماعة بلاش شغل الشطارة ده مع فيتوريا
الجريدة الورقية