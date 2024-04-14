ضبط 5 طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية، شن الحملات التفتيشية والرقابية، على الأسواق والمحال التجارية، والتفتيش على منتجات السلع الغذائية من حيث الصلاحية حفاظا على حياة المواطنين ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية ، والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة ، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية ، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية ، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين ، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطرالمبارك.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك ، بالتعاون مع إدارة التموين ، ومباحث التموين، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق خلال الأسبوع الماضى ، وطوال أيام عيد الفطر المبارك ، بالإشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين ، حيث تم المرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم ، وتم ضبط ( ٤٧٨٣.١كيلوجرام ) ، مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

وتمكنت الحملة المكبرة ، من تحرير 17 محضرا، وكذلك ضبط (٥٦كيلوجرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر ، وعدد 2 خروف وأختام مزورة ، وتم تحرير 4 محاضر، بالاضافة ، إلى تحرير 21 محضرا متنوعا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

وأكد الدكتور فتحي عبد العالي، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار جهود مديرية الطب البيطري، في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية؛ لضمان سلامة الغذاء، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين ، وكانت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، قد تمكنت خلال حملات تفتيشية ورقابية ، لإدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك ، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين ، لضبط الأسواق على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنيا وبمراكز ، ملوي ، وديرمواس ، ومطاي ، قبل حلول عيد الفطر المبارك .

وأسفرت الحملات عن تحرير ٧ محاضر، وضبط ( ١٧٥٢.٧٥٠كيلوجرام ) أسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٥٤ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وخروفين ، و أختام مزورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .