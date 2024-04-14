قتلَ عاملا وأصاب طليقته وطفل .. ضبط المتهم بواقعة نادي المعلمين بكفر الدوار

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة من ضبط «محمد .أ» المتهم في واقعة رؤية الأبناء بنادي المعلمين في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والذى تسبب في وفاة أحد الأشخاص وإصابة طليقته وأحد الأطفال، لدي محاولته خطف ابنته من أمها الحاضنة، أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

قتلَ عاملا وأصيب طليقته وطفل .. ضبط المتهم في واقعة نادي المعلمين بكفر الدوار

وشهدت مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة واقعة مؤسفة بقيام شخص بإطلاق النار على طليقته، ابنة خالته، خلال جلسة رؤية لطفلتهما في نادى المعلمين بكفر الدوار، وتسبب الحادث في إصابة شخص حاول منعه من إطلاق النار، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة طليقته وأحد الأطفال الذي تصادف تواجده في مكان الحادث.

وأكد أحد الأهالى أن المتهم ذهب لسيارته، أمام مدخل كفر الدوار المواجه للنادى، وأحضر سلاح نارى أطلق من عدة أعيرة، وأضاف أنه سادت حالة من الفزع في المكان المخصص لتنفيذ قرارات محكمة الأسرة لرؤية الأطفال للآباء والأمهات غير الحاضنين لأبنائهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنه عند تواجد «محمد. أ» في مكان الحادث تنفيذًا لحكم محكمة الأسرة برؤية ابنته، حدثت مشادة مع طليقته، الحاصلة على حضانة ابنته، قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تسببت في وفاة شخص وإصابة شخصين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وأسفر الحادث عن وفاة فتحى محمود، 33 سنة، عامل، بطلق نارى في الصدر، وإصابة طليقة المتهم «سحر. عوض»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة النبراوية التابعة لمجلس قرية بولين في مركز كفر الدوار، بطلقة في الظهر، وكذلك إصابة الطفل «أحمد تامر»، 5 سنوات، بطلقة بالساق اليسرى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الجهود لسرعة ضبط المتهم، الذي فر بسيارته عقب ارتكابه الحادث، وأمرت النيابة بدفن الجثمان بمعرفة ذويه بعد انتهاء عمل الطب الشرعى، وسرعة ضبط المتهم.

مدمن شابو ينهي حياة أحد أقاربه بـ “ الفأس ” في قنا

كما اقدم مدمن شابو ،علي إنهاء حياة أحد أقاربه، اليوم الأحد، أثناء جلوسه معه دون وجود خلافات بينهما بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، تم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

وتبين من التحريات التي قادها مدير المباحث الجنائية، مصرع المدعو «محمد.ع.ح» 18 عامًا، بضربات آلة حادة «فأس» وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو «عبدالسلام .ح» ٢٢ سنة عاطل.

تبين أن المتهم مدمن لمادة الشابو المخدر ، وأنه كان قد خرج من السجن منذ شهور وأثناء جلوسهما وسط الزراعات قام المتهم بضربه بالفأس على الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأن المتوفى توجد صلة قرابه بينه وبين المتهم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى أبوالمجد، مفتش مباحث مركز وقسم قنا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها الواقعة.