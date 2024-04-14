الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"التضامن" تعلن التعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أن فريق التدخل السريع بالوزارة تكفل بالتعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى في عام 2024.

بيان عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي


وأضاف “يوسف”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على شاشة “دي إم سي”، أنه خلال الـ3 أشهر الماضية وفي ظل الطقس البارد جرى تقديم العديد من المساعدات لحالات الشارع وذلك بنقلهم إلى دور رعاية ومستشفيات وأيضا تقديم المأكولات والبطاطين.

 

وأشار إلى أن فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي يُقدم الخدمات على مستوى الجمهورية بأكملها، مضيفًا: “دخول الحالات بتبقى برغبتهم، وبيكون في إجراء مُشدد أكثر تجاه الأطفال اللي حابين يخرجوا للشارع تاني بسبب صغر سنهم”.

وأوضح أنه يتم وضع خطط زيارات له وبنعرف إيه سبب رجوعه للشارع، هل سبب شخصي أنه اتعود على الشارع أو مشكلة في المكان عندنا، وبنحل كل العوائق دي بحيث أننا نقلل العدد اللي بيخرج تاني للشارع أو نوديه مكان تاني أفضل.

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