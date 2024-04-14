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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الاماراتي.. شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارًا، بعد تحرير سعر الصرف، وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء، ونحو 12.97 جنيه للبيع بعدما دخلت 179 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بنحو 1.3% من الناتج المحلي.

 

وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنية المصرية اليوم الأحد، وجاء سعره على النحو الأتي:

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سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأحد

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء، ونحو 12.97 جنيه للبيع

 

وفيما يلي سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك المصرية:

 

سجل في بنك الإسكندرية نحو 12.93 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

 

بينما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 12.95 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

 

كما سجل في بنك مصر نحو 12.96 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

 

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

 

بينما سجل في بنك قناة السويس: 12.91 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة لبعض العملات الأخرى، فقد سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 154.53 جنيه للشراء و155.02 جنيه للبيع. أما اليوان الصيني، فقد سجل نحو 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع. 

 

وسجل سعر الريال العماني نحو 123.43 جنيه للشراء و123.80 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال القطري نحو 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع. وأما الجنيه الاسترليني، فقد سجل نحو 60.03 جنيه للشراء و60.22 جنيه للبيع. وسجل الفرنك السويسري نحو 52.45 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع. وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 31.15 جنيه للشراء و31.24 جنيه للبيع.

 

وفيما يلي أسعار بعض العملات:

الدولار الأمريكي: سعر الشراء 47.52 جنيه وسعر البيع 47.66 جنيه.

 

اليورو: سعر الشراء 51.48 جنيه وسعر البيع 51.63 جنيه.

 

الجنيه الاسترليني: سعر الشراء 60.03 جنيه وسعر البيع 60.22 جنيه.

 

الفرنك السويسري: سعر الشراء 52.45 جنيه وسعر البيع 52.63 جنيه.

 

100 ين ياباني: سعر الشراء 31.15 جنيه وسعر البيع 31.24 جنيه.

 

الريال السعودي: سعر الشراء 12.67 جنيه وسعر البيع 12.71 جنيه.

 

الدينار الكويتي: سعر الشراء 154.53 جنيه وسعر البيع 155.02 جنيه.

 

الدرهم الإماراتي: سعر الشراء 12.94 جنيه وسعر البيع 12.98 جنيه.

 

اليوان الصيني: سعر الشراء 6.57 جنيه وسعر البيع 6.59 جنيه.

 

الريال العماني: سعر الشراء 123.43 جنيه وسعر البيع 123.80 جنيه.

 

الريال القطري: سعر الشراء 13.03 جنيه وسعر البيع 13.07 جنيه.

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