صناع الخير تشارك في أحدث قوافل التحالف لدعم أشقاءنا بغزة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أنها وعلى غرار مشاركتها فى كل قوافل التحالف السابقة تواصل مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى قطاع غزة وأن مشاركة المؤسسة هذه المرة تتضمن خمس شاحنات محملة بما يزيد على 75 طنًا مساعدات تنوعت ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس فضلًا عن أدوية طبية



وأوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الاولى بالرعاية داخل الجمهورية أو التى تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر مؤكدا أن صناع الخير واستمرار لمشاركتها فى قوافل التحالف مسافة السكة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة التى تم الانتهاء من إعدادها وانطلقت صوب معبر رفح صباح اليوم تشارك هذه المرة بطيف واسع من اشكال الدعم التى يحتاجها القطاع بشكل ملح.

50 طن مساعدات غذائية



وأضاف عبدالفتاح أن المساعدات من صناع الخير تم الأخذ فى الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والأولويات التى تلزم الأشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح الآن وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعيشونها ومنها أكثر من 50 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها كذلك شملت المساعدات أجهزة طبية وأدوية فضلًا عن بطاطين الشتاء والملابس.

وأشار عبدالفتاح إلى أن صناع الخير شاركت فى كل قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم أشقاءنا فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم حيث شاركت بالتبرع بـ ٢ سيارة إسعاف حديثة مجهزة و٥٠ سريرًا طبيًا و٤ أجهزة تنفس صناعي وعدد 35 شاحنة مساعدات بحمولة إجمالية زادت على الـ 500 طن تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.

وكانت قد عرضت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا عن حصاد نشاطها طوال شهر رمضان، وأعلنت المؤسسة تنفيذ حزم خدمات تنموية ذات جودة وضمن مبادرة «دايما على بالى»، حيث تم تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لأكثر من 800 ألف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والتجمعات السكانية في 23 محافظة، من خلال توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية وتنظيم مائدة إفطار رمضانية على مدار أيام الشهر الكريم بمنطقة الوراق بالجيزة.

وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن عددًا من المحافظين ونوابهم شهدوا فعاليات تنفيذ المبادرة في محافظاتهم، مشيدين بجودة المواد الغذائية التي يتم توزيعها مثمنين الشراكة الفاعلة بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لتنفيذ المبادرة ضمانا لوصول المساعدات للمستحقين في منازلهم في كل قرية ونجح في المحافظات المستهدفة ومن هؤلاء المحافظين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الذي شهد إطلاق التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير في تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة بطنطا، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحير،ة والدكتورة هند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة.

وأوضح عبدالفتاح، أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا في التوزيع وفى تنظيم المائدة الرمضانية يسابقون الزمن لضمان وصول المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسين أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين إدخال الفرحة على قلبه والبعد عن أي مظهر يسئ اليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي