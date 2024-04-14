انخفاض سعر Bitcoin بعد هجمات إيران على إسرائيل

تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل مساء السبت بعد أن شنت إيران هجمات ضد إسرائيل، وانخفض سعر البيتكوين Bitcoin بأكثر من 7% بسبب الأخبار، قبل أن يقلص بعض الخسائر، أغلقت أكبر عملة رقمية في العالم اليوم منخفضة بنسبة 4.6٪.

أعلنت إسرائيل أنها تمكنت من تحييد 99% من التهديدات الـ 300 التي تم تحديدها والتي تستهدف أراضيها.

وأعلن الجيش الإيراني انتهاء عملية طهران دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربة الإيرانية ووصفها بأنها "غير مسبوقة" ودعا إلى رد دبلوماسي منسق مع زعماء مجموعة السبع.

وتأتي الأعمال العدائية الأخيرة في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، خاصة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر.

وتصاعدت الاتهامات والاتهامات المضادة، حيث اتهمت إيران إسرائيل بالهجوم على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل.

وسيتابع المستثمرون التطورات في هذه المنطقة عن كثب وسط احتمال حدوث المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

يتم تداول Bitcoin الآن تحت مستوى الدعم على المدى القريب بحوالي 64500 دولار. يقع مستوى الدعم الأدنى التالي بالقرب من 60.000 دولار.